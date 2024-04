Prosegue la riqualificazione di Pra’ Palmaro con il PNRR

Il recupero di Villa De Mari e altri interessanti progetti in corso

Il quartiere di Pra’ Palmaro, nel Ponente cittadino, sta vivendo un’importante trasformazione grazie al Programma innovativo della Qualità dell’Abitare (PINQuA), finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con circa 17 milioni di euro di fondi europei.

Per questo Comune e Municipio hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dei lavori.

Tra le iniziative in corso, spicca il completamento della pedonalizzazione di via Nostra Signora Assunta, seguita dal recupero di Villa De Mari, un progetto ambizioso che prevede il restyling interno ed esterno della villa con la realizzazione di alloggi di co-housing e spazi per eventi.

Questo intervento fa parte di un ampio piano di riqualificazione urbana che comprende anche la rigenerazione degli spazi pubblici del centro storico attorno alla chiesa di N.S. Assunta e la riqualificazione del parco pubblico delle Sorgenti Sulfuree. Tali interventi mirano a ristabilire il legame antico del borgo di Pra’ Palmaro con il proprio centro storico.

In aggiunta, sono previsti lavori di recupero degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) in via Novella, la riqualificazione di spazi pubblici ad uso sportivo e la riforestazione di aree boschive circostanti il quartiere.

Il progetto di riqualificazione include anche interventi di miglioramento del sistema dei percorsi pedonali e ciclabili nell’area di Pra’ Marina e di valorizzazione degli spazi sulla sponda destra del rio San Pietro.

I fondi recuperati saranno investiti in diverse aree, tra cui il centro storico di Pra’ Palmaro con interventi di pavimentazione, il completamento dei lavori a Villa De Mari per il recupero dei prospetti e degli spazi esterni e al parco delle Sorgenti Sulfuree, attraverso il completamento dei lavori nella porzione sud.

Il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici e Bilancio esprime entusiasmo per l’inizio del percorso di rigenerazione urbana a Pra’ Palmaro, sottolineando l’importanza dei 17 milioni di euro di fondi UE destinati al recupero del centro storico, di Villa De Mari e del parco delle Sorgenti Sulfuree.

Si prevedono anche nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica in via Novella e investimenti su Pra’ Marina per migliorare la vita quotidiana nel quartiere con nuove infrastrutture ciclabili e pedonali.

Il presidente del Municipio VII Ponente evidenzia che questo intervento estende la riqualificazione del litorale praese anche alle zone di ponente e di levante, fino al Castelluccio.

Si progettano ulteriori interventi diffusi su arredi urbani, illuminazione e verde pubblico, con particolare attenzione alle aree che attendono da tempo interventi di valorizzazione e mitigazione per l’impatto ambientale del Porto di Pra’.