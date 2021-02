Via della Posta Vecchia, reagisce a controllo carabinieri: 50enne genovese denunciato

Nel tardo pomeriggio di ieri, nel corso di un servizio per il controllo del Centro storico genovese, i Carabinieri della Maddalena, supportati dai militari di Strade Sicure, in via della Posta Vecchia hanno fermato per un controllo un 50enne genovese gravato da pregiudizi di polizia.

Oltre a rifiutarsi di fornire le sue generalità, il 50enne ha opposto resistenza ai carabinieri, spintonandoli.

Visto il comportamento aggressivo, i carabinieri hanno utilizzato lo spray anti aggressione in dotazione per bloccare l’esagitato.

Successivamente, il 50enne è stato denunciato in stato di libertà per “resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità”.

Nello stesso contesto è stato controllato anche un 62 enne genovese, gravato da pregiudizi di polizia, in evidente stato di ebbrezza alcolica. Poi sanzionato per ubriachezza.