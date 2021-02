Scavalca un cancello per fuggire e trascina con sé un poliziotto: arrestato

E’ successo ieri, di prima mattina in via Donaver

Ieri mattina, i poliziotti dell’U.P.G. hanno arrestato un 26enne marocchino, senza fissa dimora, per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Gli agenti sono intervenuti in seguito alla segnalazione di una lite con percosse presso una comunità di San Fruttuoso che ospita persone senza fissa dimora.

Dopo aver appurato che il giovane aveva provocato la lite colpendo a pugni un suo connazionale, gli agenti lo hanno allontanato dalla struttura con l’intento di accompagnarlo presso gli uffici della Questura dove sarebbe stato segnalato per lesioni.

Mentre stava per salire sull’auto di servizio, il 26enne ha improvvisamente spintonato i due agenti dandosi alla fuga lungo via Donaver.

Arrivato presso una ringhiera che si affaccia su un giardino ad un’altezza di più di 3 metri, ha cominciato a scavalcarla per saltare di sotto, ma è stato prontamente raggiunto da uno dei due poliziotti che l’ha afferrato per la giacca con l’intento di farlo desistere dal gesto azzardato.

Il marocchino, a quel punto, ha sbilanciato il suo inseguitore tirandolo a sé e trascinandolo nella pericolosa caduta. Fortunatamente le ferite riportate da entrambi non sono state eccessivamente gravi:un trauma alla scapola e all’arto superiore per il poliziotto e un malleolo rotto per il fuggitivo.

Dimesso dal pronto soccorso dell’ospedale Galliera, l’uomo è infine arrivato in Questura dove è stato trattenuto in attesa del processo per direttissima fissato per questa mattina.