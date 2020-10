Verona-Genoa, Maran: Allenamenti surreali in questo clima

Reagire e guardare avanti. Trovare la forza per superare le difficoltà che, nonostante le notizie più aggiornate, continueranno a riverberarsi, chissà per quanto, sul lavoro quotidiano e la vita di tutti i giorni.

“Non mi sarei immaginato di dover esultare per un tampone negativo al posto di un gol”. Tra allenamenti surreali e prescrizioni da seguire, è stato un periodo tostissimo per il tecnico Rolando Maran. “Un’esperienza che ha provocato un trauma in tutti noi. Nessuno poteva pensare a una cosa del genere. E nessuno ora ha voglia di mollare, anche se non ci facciamo illusioni e, a livello generale, forse il peggio deve venire. Dobbiamo tenere botta. So che devo essere là davanti, in questo momento, a portare la bandiera. Cerco di trasmettere forza, è quello che sento dentro”.