Verona accende la Musica e la Solidarietà al 45588

Dalla mezzanotte parte il numero solidale che accompagnerà tutta la settimana della musica“DA VERONA ACCENDIAMO LA MUSICA”

Il numero 45588 sarà attivo fino al 21 settembre grazie all’ASSOCIAZIONE LA PARTITA DEL CUORE UMANITÀ SENZA CONFINI ONLUS

Dalla mezzanotte di martedì 1 settembre, al 21 settembre sarà attivo il numero solidale 45588 che, insieme all’incasso della vendita dei biglietti, al netto dei costi, andrà a costituire un aiuto concreto in occasione di “DA VERONA ACCENDIAMO LA MUSICA”. Il ricavato complessivo, infatti, andrà a confluire nel fondo “COVID 19 – Sosteniamo la musica” di MUSIC INNOVATION HUB, con il supporto di Spotify e promosso da FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana, a fianco della filiera musicale italiana con lo scopo di supportare musicisti e professionisti del settore in questo momento di crisi globale.

“Da Verona accendiamo la musica” è un progetto artistico e sociale di ampio respiro lanciato da Music Innovation Hub Spa – Impresa Sociale (MIH), organizzato e prodotto da Friends&Partners, Live Nation e Vivo Concerti, in collaborazione con Arena di Verona Srl e Gianmarco Mazzi e con i contributi di Vertigo e Magellano.

La settimana “Da Verona accendiamo la musica” comprende i SEAT MUSIC AWARDS (2 e 5 settembre in diretta in prima serata su Rai1 dall’Arena di Verona, conducono Carlo Conti e Vanessa Incontrada), “Chi vincerà LA PARTITA DEL CUORE? – Edizione Speciale 2020” (3 settembre in diretta in prima serata su Rai1 dallo Stadio Bentegodi di Verona, conduce Carlo Conti), lo “speciale” SEAT MUSIC AWARDS -Viaggio nella musica (6 settembre, alle ore 16.00 su Rai1, conduce Nek) e il grande concerto HEROES (6 settembre in diretta streaming dall’Arena di Verona a partire dalle ore 19.00).

Attraverso il numero solidale sarà possibile donare 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce. Sarà possibile donare 5 o 10 euro da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile.

TITTI QUAGGIA, Responsabile de “La Partita del Cuore Umanità senza Confini Onlus”: «Dal 2005 la nostra grande organizzazione “La Partita del Cuore Umanità senza Confini Onlus” opera a titolo totalmente gratuito affiancando la Nazionale Cantanti per la raccolta fondi attraverso l’sms solidale che destina di volta in volta a progetti meritevoli del nostro sostegno. Chiaramente quest’anno è motivo di orgoglio per tutti i lavoratori che da sempre permettono la realizzazione dei piccoli e grandi eventi e senza i quali non sarebbero realizzabili. E’ giusto che ricevano oltre alla gratificazione pubblica anche un sostegno concreto. Speriamo di fare grandi cose grazie alla generosità di tutti».

PIERLUIGI DE PALMA, Senior Advisor Music Innovation Hub Impresa Sociale: «Da Verona parte una mobilitazione senza precedenti degli artisti e dell’industria musicale italiana a sostegno dei lavoratori della musica. Il numero solidale consentirà a tutti i cittadini di dare il proprio contributo ed affermare ancora di più il valore della musica come strumento di coesione e crescita culturale».