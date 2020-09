Strescino SRL, cresce l’impegno sul territorio

Strescino SRL , per i suoi 100 anni tante iniziative a supporto dello sport agonistico e amatoriale a livello locale

Nonostante i problemi causati dall’emergenza pandemica la Strescino SRL, azienda attiva nella distribuzione di contenitori in vetro per alimenti, continuerà come da tradizione a supportare la US Maurina Volley di Imperia.

Un impegno importante, per una realtà ben radicata sul Territorio, che promuove con passione i valori dello sport e dello stare insieme.

La Maurina Strescino Imperia si inserisce in una storia pluriennale, che la rende una fra le squadre sportive più radicate nel tessuto locale. La sezione Pallavolo della Maurina è stata costituita nel 1976 in seguito all’inserimento della stessa all’interno della già collaudata struttura dell’U.S. Maurina, la società sportiva più antica della Provincia di Imperia fondata nel 1907 che ha festeggiato nel 2007 i cento anni della sua gloriosa storia.

“Siamo davvero onorati – dichiarano Sara e Paolo Strescino – di poterci mettere a disposizionedello sport della nostra città e conseguentemente del nostro territorio”.

La sponsorizzazione e il supporto alla Maurina Volley non è l’unica attività sul territorio di Strescino Srl: sono davvero tante le azioni compiute dall’azienda, a partire dall’ambito sportivo, con un impegno crescente sul fronte del trekking estremo iniziato nel 2020 con la partecipazione al Seven Summits Challenge delle Alpi Liguri e che vedrà l’azienda sempre più vicina alle iniziative del grande scalatore imperiese Lorenzo Gariano.

Per proseguire con la sponsorizzazione del Team “Rusty bike” con decine di tesserati agonisti, dai 6 ai 17 anni (anche quattro ragazze), che partecipano alle competizioni federali di mountain bike, di ciclocross e su strada. Senza dimenticare il Circolo Tennis Imperia, in cui la Strescino Srl ha contribuito al rifacimento di un campo, e la UC Imperia Raineri di ciclismo, allenata dall’ex campione Giosuè Bonomi, in cui Strescino Srl figura tra gli sponsor.

Tutte queste attività, e le altre in ambiti diversi come la sostenibilità ambientale e il supporto alle persone disagiate, stanno accompagnando la Strescino verso le celebrazioni dei primi 100 anni di storia: l’azienda, fondata nel 1921, è una delle più interessanti realtà a conduzione familiare operanti sul territorio imperiese.

Derivato del silicio, utilizzato in moltissime applicazioni, materiale green per eccellenza…stiamo parlando del vetro! Noi della Strescino Srl viviamo questa realtà da quasi 100 anni, distribuendo contenitori in vetro per alimenti.

Eredi di un passato, interpreti di un futuro che è già iniziato.

Uno dei nostri punti di forza è l’affidabilità. Siamo puntuali, seri, precisi. I nostri rapporti di lavoro con i clienti si basano sulla fiducia reciproca e durano anni.

Disponibilità. E’ un’altra delle parole chiave che descrivono il nostro rapporto con i clienti. Partner più che clienti, con cui – ogni giorno – costruiamo storie di impegno e di lavoro degne di essere raccontate.