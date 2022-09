Venerdì 9 settembre torna “FISH&DJS”

Genova – Due dj set di house music e un live dai ritmi afro-elettronici, da ballare a pochi passi dal mare assaggiando una frittura di pesce al calar del sole.

Venerdì 9 settembre (ore 18) al Mercato dei Pescatori della Darsena (calata Simone Vignoso 1) torna “Fish&Djs”, serie di spettacoli di musica elettronica targata Forevergreen accompagnati dal pescato del giorno fritto al momento.

A suonare tra la banchina e il mercato i dj Gliso e Michele K di We are for the beat, Led e il polistrumentista Bantu, protagonista del primo live in collaborazione con Noox che proseguiranno nei successivi appuntamenti di Fish&Djs. L’ingresso è libero.

A inaugurare la seconda parte del 2022 di Fish&Djs sono due dj liguri, uno di Torino e un musicista mozambicano, originario di Beira.

«Il primo evento al Mercato dei Pescatori della Darsena di settembre – racconta Alessandro Mazzone di Forevergreen, direttore di Electropark – riflette la volontà di tracciare una direzione artistica verso la transculturalità, con l’obiettivo di avvicinare agli eventi di Fish & Djs culture diverse che “abitano” l’area della Darsena in ottica di inclusione sociale e valorizzazione artistica internazionale».

Da questo primo appuntamento, il programma dei prossimi Fish&Djs includerà un live in collaborazione con Noox, start up che vuole rappresentare l’Africa e la sua diaspora lontane dagli stereotipi, attraverso l’inclusione di suoni, linguaggi, attitudini, lifestyle, internazionalizzazione, ricerca e divulgazione.

La line up di venerdì 9 settembre, che vede l’aggiunta di Gabriele Marozzi come co-direttore artistico di Fish&Djs, unisce generi e prospettive differenti ma, contemporaneamente, affascinanti ed eterogenee.

«Si comincia alle 18 – aggiunge Gabriele Marozzi – con Led, resident e direttore artistico di uno storico locale dei Murazzi di Torino: il Magazzino sul Po.

Alle 20.30 tocca a Bantu, nuovo progetto di Jo Choneca (voce, percussione, chitarra) che, con Giancarlo Canazza (sassofono, tastiera), crea sound e ritmi afro-elettronici omaggiando il ceppo linguistico della sua lingua madre, il portoghese del Mozambico. In chiusura, dalle 21.30, Gliso e Michele K di “We are for the beat”, con un dj set che, partendo da elettronica etnico-tribale, spazierà poi tra organic e deep house».

Fish&Djs

Un format consolidato, molto seguito e studiato con un obiettivo preciso: valorizzare con la musica elettronica il territorio attraverso le risorse di cui dispone, come il commercio ittico e i produttori locali.

«Fish&Djs è uno dei nostri eventi più amati dai genovesi – spiega Alessandro Mazzone di Forevergreen, direttore di Electropark – e, proprio per il gran riscontro ottenuto negli ultimi cinque anni, abbiamo deciso di proporre un calendario più esteso composto da quindici eventi tra maggio e settembre».

Fish & Djs è in calendario tutti i venerdì da maggio a fine settembre al Mercato dei Pescatori della Darsena. «In questi ultimi cinque anni – prosegue Mazzone – abbiamo investito sull’area della Darsena in ottica di rigenerazione urbana attraverso la cultura, coinvolgendo diverse filiere produttive della città per creare uno scenario sempre più nord-europeo attraverso la valorizzazione dello spazio pubblico dal vivo: una soluzione ideale per divertirsi il venerdì sera in tranquillità, assaggiando il pescato del giorno, ascoltando musica elettronica e degustando delizie di produttori locali, promuovendo buone pratiche di sostenibilità ambientale per i giovani e la collettività».

Fish&Djs è un progetto di Forevergreen, impresa culturale creativa attiva nel settore dello spettacolo dal vivo e dell’innovazione culturale, in collaborazione con Coldiretti Pesca Liguria, Associazione Pescatori Liguri Calata Darsena, Galata Museo del Mare, Worldrise, Comune di Genova e Regione Liguria.