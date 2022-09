Genoa-Parma, i numeri di una classica del calcio italiano

Big match sabato in programma al Ferraris tra il Genoa ed il Parma, classica del calcio italiano.

Ultima sfida cadetta nel giugno ‘89 e in quell’occasione la partita terminò 0-0 al Ferraris. I rossoblù sono rimasti imbattuti nelle prime tre gare di questo campionato: l’ultima volta che la squadra è arrivata a quattro era proprio la stagione 88/89, terminata con la promozione in A. Anche il Parma è a zero sconfitte finora, con due pari e un successo conquistato contro il Cosenza. Chichizola ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due gare e i gialloblù non collezionano tre clean sheet di fila da aprile 2018.

Genoa e Parma hanno pareggiato 10 delle 16 sfide in B, completano il bilancio quattro successi dei liguri e due degli emiliani: primato in percentuale di pareggi (63%) per i rossoblù nel campionato (su un minimo di cinque sfide). Le ultime otto sfide in B tra le squadre sono terminate con un pari.