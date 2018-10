Vecchia politica, Senarega: Pd in Parlamento fa ostruzionismo a decreto, Paita contro Genova

“Noi vorremmo vedere un Paese che nelle emergenze, come quella causata dal tragico crollo del Ponte Morandi, si unisce per risolvere il problemi dei cittadini e del territorio. Invece, stamane in Parlamento il Pd fa ostruzionismo contro il Decreto Genova”.

Lo ha dichiarato oggi il capogruppo regionale Franco Senarega (Lega).

“Come hanno ricordato nei giorni scorsi il viceministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi e il Commissario per la ricostruzione Marco Bucci – ha aggiunto Senarega – il provvedimento vale complessivamente 800 milioni di euro per la nostra Città e in aula, dopo le ultime modifiche, è arrivato un provvedimento efficace per dare risposte ai genovesi, ai liguri, alle imprese e ai lavoratori.

Spiace constatare che anche l’ex capogruppo regionale e attuale deputato del Pd Raffaella Paita, che a parole dice di voler difendere la Liguria, in concreto fa solo vecchia politica come i suoi colleghi del Partito Democratico.

Noi comunque andiamo avanti per rispetto dei genovesi e dei liguri, così duramente colpiti pure dal forte maltempo delle ultime ore”.