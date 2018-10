Milan-Genoa, out ancora Marchetti e Favilli

Sono venticinque i giocatori, compresi i tre portieri, a disposizione per la trasferta con il Milan.

Fuori dai giochi restano Favilli e Marchetti, rimasti a Genova per proseguire i loro iter, in aggiunta allo squalificato Romero e a Spolli, aggregati al team in questi cinque giorni di ritiro in Lombardia. Sabato il Grifone tornerà infatti allo stadio Meazza per l’incontro con l’Inter valido per l’undicesimo turno. Una permanenza fuori sede funzionale a rizollare il terreno di gioco del Centro Sportivo Signorini per il prosieguo dell’attività.

Questi gli elementi tra cui mister Juric sceglierà l’undici iniziale da opporre al Milan, con i rispettivi numeri di maglia: Gunter (3), Criscito (4), Lisandro Lopez (5), Romulo (8), Piatek (9), Lapadula (10), Kouamé (11), Biraschi (14), Mazzitelli (15), Rolon (18), Pandev (19), Lazovic (22), Russo (23), Bessa (24), Vodisek (25), Dalmonte (26), Sandro (30), Pereira (32), Lakicevic (33), Omeonga (40), Veloso (44), Medeiros (45), Zukanovic (87), Hiljemark (88), Radu (97).