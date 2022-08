L’infettivologo Matteo Bassetti, direttore del reparto Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, torna a parlare del vaiolo delle scimmie e lo fa su Twitter dicendosi favorevole al vaccino.

“Siamo ormai a quasi 50000 casi di #monkeypox nel mondo, ‘cinguetta’ Bassetti. In Italia quasi 30 in meno di 3 giorni e 11’ posto al mondo. La buona notizia viene da EMA: con un vaccino si possono vaccinare 5 persone. La campagna vaccinale per chi è a rischio ora decollerà”.

