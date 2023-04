Va a Cavalleri il Trofeo Rosso agli Internazionali d’ Italia di Alassio

SAVONA. 15 APR. Proseguono le finali agli Internazionali d’ Italia, in corso di svolgimento all’ Hanbury Tennis Club di Alassio, il circolo storico che proprio quest’anno ha compiuto 100 anni di vita. Il prestigioso circolo, voluto e realizzato dall’inglese Sir Daniel Hanbury, spegne dunque le sue prime 100 candeline: il club è in continua crescita, è un punto di riferimento nei calendari internazionali e attrae le migliori racchette veterane del mondo. Questa importante manifestazione internazionale vede infatti impegnati più di 350 tennisti provenienti da quattro continenti e da 25 le nazioni.

Fra i 42 titoli in palio uno dei più ambiti è quello degli Over 60 maschile intitolato alla memoria di Edoardo Rosso che nel 1969, con Arnaldo Quinterio, tenne a battesimo la prima edizione del torneo. Scomparso prematuramente quindici anni or sono, per volontà della figlia Magda e della famiglia Skordis, proprietari del circolo, ogni anno da allora gli viene dedicato uno dei tabelloni più combattuti e spettacolari, quello appunto degli Over 60 maschili. Ad aggiudicarsi il titolo è stato l’italiano Fernando Cavalleri che ha superato in finale il connazionale Fabrizio Broggini.

Questi i nomi dei vincitori delle varie categorie e degli sconfitti in finale. MS60 Trofeo “Edoardo Rosso”: 1) Fernando Cavalleri (Italia); 2) Fabrizio Broggini (id). MS50: 1) Nobuo Hiraoka (Giappone); 2) Peter Geppel (Austria).

MS65: 1) Michael Maldoner (Austria); 2) Roberto Mussi (Italia). MS70: 1) Edoardo Rios Almeida (Brasile); 2) Giovanni Napione (Italia).

MS75: 1) Petr Kolacek (Svizzera); 2)Antonio Ramacciotti (Italia).

MS85: 1) Giovanni Argentini (Italia); 2) Luigi Scacchetti (id.). Doppio Over 50: 1) Paolo Poggianti (Italia) e Skander Mehir (Tunisia); 2) Johannes Maria Korneli (Germania) e Martin Moessner (id.). Femminile Over 75: 1) Gail Benedetti (Francia); 2) Sandra Riella (Italia).

CLAUDIO ALMANZI