Universal Contact: personale di Teorema Fornasari presso Agenzia Generali

Personale di Teorema Fornasari presso Agenzia Generali. “Se il mondo è vinto dalle persone senza scrupoli, a tutti gli altri rimane l’intero universo.”

L’Agenzia Generali Italia di Genova Piazza Dante, nota per la sua attenzione alla promozione di cultura di alto livello, ospita la mostra personale dal titolo “Universal Contact” dell’artista Teorema Fornasari. L’esposizione si svolgerà nello Spazio ImmaginaGenova, situato in Piazza Dante 39R.

Inaugurazione e date di apertura

L’inaugurazione della mostra è fissata per il 13 settembre ed è un evento esclusivo su invito, riservato agli ospiti dell’Agenzia Generali e dell’artista. La mostra sarà aperta al pubblico dal 14 settembre al 20 ottobre 2024.

Opere e collaborazioni

La personale presenta opere preziose arricchite da inserti in oro zecchino e una gamma cromatica sviluppata in collaborazione con Oikos, azienda leader nel settore dei prodotti per l’architettura.

Teorema Fornasari, già affermata nel panorama internazionale dell’arte contemporanea, offre attraverso questa esposizione un percorso guidato che consente di approfondire il suo importante operato, capace di suscitare forti emozioni grazie a un’espressione artistica ricercata ed elegante.

Spazio ImmaginaGenova

Spazio ImmaginaGenova è un luogo dedicato a lavoro, eventi e meeting, situato nel cuore di Genova. È uno spazio a disposizione delle persone e delle aziende, ideale per incontri, costruzione di sinergie e per trasmettere valore e cultura al fine di innovare insieme.