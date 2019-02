United for Genova: Bucci in missione a Milano con Preziosi e Ferrero. Raccolti 115mila euro

“United for Genova, il mondo del calcio italiano si stringe attorno alla nostra città organizzando una serata di beneficenza all’hotel Principe di Savoia di Milano”.

E’ il post pubblicato ieri su fb dal sindaco Marco Bucci, che si è recato in “missione” nel capoluogo lombardo per una serata di gala con asta benefica per non dimenticare la sciagura del Ponte Morandi.

Tra i premi anche la maglia autografata da Cristiano Ronaldo. Sono stati raccolti 115mila euro, che verranno destinati alla costruzione di “una parte vitale della città”.

All’evento hanno partecipato i presidenti di Genoa e Sampdoria, Enrico Preziosi e Massimo Ferrero, gli allenatori di Milan, Inter e Juventus, i dirigenti di tutti i club di serie A e B e diversi giocatori di serie A.