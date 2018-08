Una serata di fine agosto: jazz e musei di archeologia

Santa Margherita è in programma una visita guidata speciale a Villa Durazzo, “by night nel percorso delle gallerie”. I tour guidati lungo le sale solitamente chiuse al pubblico, partono alle 18.30, 20.30 e 21.30, dall’atrio. I biglietti costano 7 euro, che diventano 3 per i bambini dai 6 ai 13 anni. E’ gradita la prenotazione: 0185-293135 oppure scrivere a info@villadurazzo.it.

Sempre a Santa Margherita, si recupera l’appuntamento della rassegna Sant’ In Jazz in programma il 17 agosto quando c’è stato il lutto per la vicenda del ponte Morandi. Alle 21.30, in piazza Caprera, suona il “Quintetto Italiano di Swing”. “Buona notte con le favole” è invece il laboratorio di lettura per bambini fissato alle 21 in piazza San Bernardino, curato dall’asilo “Il Pippi” di Vittoria Brioschi.

Seconda delle tre serate della rassegna “Chiavari in Jazz”: alle 21.30, in piazza Fenice, si esibisce l’Ada Montellanico Quintet con ospite Giovanni Falzone, in un omaggio ad Abbey Lincoln. Il pubblico assiste a ingresso libero.

Lavagna, questa sera due appuntamenti. Ai Giardini della Torre del Borgo inizia alle ore 20 la cena a scopo benefico organizzata dal Circolo culturale “Amici del Brunzin”. In piazza Ravenna, alle ore 20.30, scatta lo spettacolo di letture cantate con i Ragazzitralestelle.

Sestri Levante: L’archeologia è protagonista al Musel . Simon Luca Trigona, archeologo della Soprintendenza di Genova, parlerà del Mar Ligure come di un immenso parco archeologico, popolato di reperti di tutte le epoche: la conferenza si svolge alle 21 nella sala Bo di palazzo Fascie. Ingresso libero.

Come ogni mercoledì, invece, anche questa sera si tiene la “visita guidata sotto le stelle” al Mucast, il museo archeominerario di Castiglione Chiavarese, in località Masso. Partenza alle 20. Prenotazione obbligatoria ai recapiti 0185-469139 o info@mucast.it