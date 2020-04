Una dozzina di esposti in procura a Genova per morti in Rsa. Indagano carabinieri Nas

Sono una decina gli esposti presentati in procura a Genova dai parenti di alcuni anziani morti nelle Rsa del territorio, mentre altri due sono stati presentati da associazioni.

Tutte le denunce confluiranno nel fascicolo aperto nei giorni scorsi per epidemia colposa.

I magistrati hanno delegato alle indagini i carabinieri del Nas.

Gli investigatori dovranno acquisire tutti i dati relativi ai ricoveri e ai decessi presso le varie strutture per nziani e gli uffici pubblici dove potrebbero essere conservati, come l’Anagrafe o le Asl.

Negli esposti, in sostanza, è stato denunciato il fatto che le strutture non avrebbero effettuato i tamponi, sarebbero state carenti per quanto riguarda la distribuzione dei dispositivi di protezione individuale e non avrebbero separato in modo idoneo gli anziani ospiti positivi o sospetti positivi da quelli negativi per evitare la diffusione del contagio da Covid-19.

I dati raccolti verranno poi analizzati dal pool di esperti incaricato dalla procura per capire se vi siano state negligenze nella gestione dell’emergenza coronavirus.