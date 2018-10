Una civetta in ascensore a Savona

Le civette sono animali curiosi che riescono ad infilarsi ovunque; non si sono quindi meravigliati, i volontari della Protezione Animali, quando sono stati chiamati a recuperare una civetta finita nel vano di un ascensore in via Torino a Savona.

Malgrado la brutta avventura il volatile sta bene e, dopo i controlli e le eventuali cure, sarà rimesso in libertà; sono 24 le civette recuperate in provincia dall’Enpa quest’anno, quasi tutte in zone cittadine, soprattutto a Finale Ligure, Cairo Montenotte, Albenga e Savona.