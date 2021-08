Un treno di TrainDogs con Fabio Palombo, i lettori dell’Aps #cosavuoichetilegga si ritrovano il 28 agosto alle 21 a Loano

Un treno di TrainDogs con Fabio Palombo, a Loano nel ridotto del Giardino del Principe di Loano andrà in scena “Un treno di TrainDogs”, maratona di letture dei testi di TrainDogs con Fabio Palombo ed i lettori dell’Aps

#cosavuoichetilegga e accompagnamento di musiche dal vivo.

I TrainDogs nascono nel 2010 su Facebook come racconti di un pendolare della tratta Saronno-Milano intento a descrivere, con uno stile a metà tra prosa e poesia, l’umanità, le situazioni e le suggestioni che animano il treno, sospese nell’atmosfera del viaggio. Racconti di vite altrui immaginate e incastonate in un format di 11 righe.

Giunti oggi a 551 con oltre 10 mila lettori sul celebre social network e circa 30 mila visualizzazioni a settimana, i TrainDogs sono protagonisti di un vero e proprio viaggio dalla dimensione

virtuale a quella reale.

Hanno preso corpo come stampe su tela, hanno ispirato cortometraggi, sono diventati uno spettacolo di reading musicale itinerante per l’Italia in cui si fondono lettura, canto e musica.

Nell’ottobre 2013 sono approdati alla carta stampata con il libro “TrainDogs – Storie di uomini e di donne” edito da et al. Da marzo 2015 è disponibile la seconda edizione del volume edita da Bonomi Editore: una raccolta aggiornata dei 200 brani ritenuti più significativi per l’autore.

Un piccolo fenomeno letterario unico nel suo genere, nato dal viaggio e divenuto tale, per l’autore, Fabio Palombo, e per i suoi lettori.

Il loro viaggio di avvicinamento al pubblico, dalla sfera virtuale alla vita reale, vede protagonisti tanto l’autore, Fabio Palombo, nella vita direttore creativo e copywriter, quanto i lettori, spesso promotori e organizzatori degli spettacoli di reading.

Un viaggio senza una meta prestabilita e dalle numerose tappe

spontanee che ad oggi si è fermato 35 volte in 22 città italiane.

TrainDogs è un libro che “non si legge come tutti gli altri. Questo libro si apre a caso. E si legge la storia che c’è.

Poi si richiude e si riapre su un’altra. Tanto sono tutte lunghe uguali. E sono tutte storie di uomini e di donne. Di quello che sono. Di quello che non sono. Di quello che la vita, o il caso, li ha portati a essere.

Ecco perché questo libro si apre a caso. Perché è un po’ come la vita”. “Grazie alla passione di #cosavuoichetilegga? è in via di preparazione la prima ‘Maratona Traindogs’.

A differenza dei miei consueti spettacoli, stavolta non sarò io in scena (almeno, non solo) ma si alterneranno nella lettura dei loro Traindogs preferiti molte persone che in questi anni si sono riconosciute in quello che scrivo. Come potete facilmente immaginare, per me è motivo d’orgoglio”, afferma Palombo.

L’appuntamento rientra nell’ambito di “LOA-Legge in Ogni Angolo”, la manifestazione interamente dedicata alla lettura organizzata dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in

collaborazione con l’Aps #cosavuoichetilegga? insieme ad Atuttotondo di Monica Maggi e con le associazioni e le realtà locali aderenti al “Patto per la Lettura”.

L’ingresso è libero, ma è obbligatorio prenotare telefonando al numero 347.5031329 dalle 16 alle 18 dal lunedì al venerdì o passando alla biblioteca civica “Antonio Arecco” martedì e venerdì dalle 14.30 alle 17.

Durante la serata sarà consentito l’ingresso per i posti liberi non prenotati. I partecipanti sono tenuti ad indossare le mascherine.

Le sedute saranno opportunamente distanziate. Per partecipare occorre essere muniti del cosiddetto “Green Pass” o esibire un tampone negativo effettuato al massimo entro le 48 ore precedenti l’evento, così come previsto dalle più recenti norme di legge.