“Un sogno di primavera a Loano”, il calendario degli eventi

Loano – Manifestazioni culturali, eventi sportivi, letterari, musicali e “feste” per fare scorpacciate di tante

cose buone. Loanesi e turisti si preparano a vivere “Un sogno di primavera a Loano” con il ricco

cartellone di appuntamenti predisposto dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune in sinergia

con le associazioni e le realtà del territorio.

“Dopo due anni in sordina siamo pronti a ripartire con un ricco e variegato calendario di eventi – spiegano

il sindaco Luca Lettieri e l’assessore Enrica Rocca – La fine dello stato di emergenza dovuto alla

pandemia ed il progressivo allentamento delle restrizioni ci consentiranno di ritornare ad una ‘prudente

normalità’ e quindi di riproporre tanti degli appuntamenti primaverili più conosciuti e apprezzati. Iniziamo

in grande stile con due eventi nello stesso fine-settimana: si tratta delle ‘Giornate del Fai di Primavera’ e

della edizione 2022 della Vibram Maremontana. Due manifestazioni che, ne siamo certi, attireranno

centinaia di visitatori, sportivi e curiosi di conoscere e vedere da vicino i tanti tesori storici, architettonici

e culturali della nostra città. E poi, con il ritorno della bella stagione, sarà finalmente di nuovo possibile

tornare a ‘usufruire’ alle tante possibilità offerte dal nostro comprensorio in ambito di outdoor: a questo

proposito, invitiamo tutti a scaricare la App Vibram Maremontana Running Park, che consente di avere

comodamente sul cellulare tutti i percorsi per camminate, corsa e Mtb, e a seguire le escursioni

dell’associazione ‘Due Zaini e un Camallo’. Ma sono decine gli appuntamenti imperdibili che renderanno la

primavera la stagione più dolce dell’anno. Specialmente a Loano. Ringraziamo gli uffici comunali e le

associazioni che hanno collaborato alla predisposizione del calendario”.

La primavera di Loano si apre con due eventi di assoluto rilievo. Il primo sono le “Giornate del Fai di

Primavera”, in programma sabato 26 e domenica 27 marzo. Per due giorni l’iniziativa organizzata dal

Fondo Ambiente Italiano e declinata a livello locale dalla delegazione Fai e dal Gruppo Fai Giovani di

Albenga-Alassio consentirà ai visitatori di conoscere i tanti tesori storici, architettonici e culturali presenti

sul territorio della Città dei Doria. I dettagli degli itinerari saranno resi noti nei prossimi giorni.

Domenica 27 marzo, poi, si correrà la edizione 2022 della Vibram Maremontana-Memorial Cencin De

Francesco organizzata dall’Asd Maremontana di Loano con trail sulle lunghezze di 60, 45 e 25 chilometri

e gare non competitive e camminate per atleti amatori. A fare da cornice alla manifestazione la mostra

fotografica “La costa, l’entroterra: un solo parco per lo sport all’aperto” allestita nella Sala del Mosaico di

Palazzo Doria fino al 30 marzo; inoltre, venerdì 25 e sabato 26 marzo in Orto Maccagli, sul lungomare,

sarà allestito il “villaggio dello sport” imperdibile per tutti gli appassionati di trail e non solo.

Durante la primavera i loanesi potranno andare alla riscoperta della storia locale con due importanti

eventi. Il primo si terrà sabato 23 aprile: la sala consigliare di Palazzo Doria ospiterà un appassionante

convegno sulla famiglia Doria, per secoli principi di Loano, a cura del gruppo rinascimentale “Le

Gratiae d’Amore” e Pro Musica Antiqua. Sabato 18 giugno invece, tornerà la festa rinascimentale che

rievoca la proclamazione di Loano come contea indipendente avvenuta nel 1575 alla presenza dei

conti di Loano Gianandrea Doria e Zenobia Del Carretto Doria. L’evento è a cura di Pro Musica Antiqua.

Il 15 maggio in piazza San Pietro a Roma avverrà la canonizzazione di Madre Francesca Rubatto,

fondatrice delle Suore Terziarie Cappuccine di Loano (dal 1973 Suore Cappuccine di Madre Rubatto). Per

celebrare questo importante momento, l’ordine ha organizzato (in collaborazione con l’amministrazione

comunale) due appuntamenti. Venerdì 20 maggio nella sala consigliare di palazzo Doria si terrà una

conferenza su “Madre Francesca Rubatto: un cuore senza illusi confini”. Dal 19 al 22 maggio, invece, a

Palazzo Doria verrà allestita una mostra dallo stesso titolo. Sabato 21 maggio alle 18 piazza Italia

ospiterà una messa in vista della cerimoina di canonizzazione in programma il 15 maggio in piazza San

Pietro a Roma.

Loano saluterà l’arrivo dell’estate con l’attesissima Notte Bianca del 25 giugno, il cui programma sarà

reso noto nelle prossime settimane.

Dal 13 al 15 maggio si terrà “LOA Legge in The Road”, il fine-settimana di letture urbane organizzato

dall’Aps #cosavuoichetilegga insieme alle altre realtà cittadine aderenti al “Patto per la Lettura”. A fare da

preludio alla manifestazione sarà, venerdì 29 aprile, il laboratorio di poesia per tutti in programma in

biblioteca.

Come ogni anno, la primavera di Loano (che ha ottenuto il riconoscimento di “Città Europea dello Sport”

di Aces) non mancheranno eventi e manifestazioni sportive di rilievo. Dal 14 al 16 aprile al PalaGarassini

tornerà “Loano Danza Oltre”, stage e workshop di danza organizzato dalla compagnia Ariston Proballet

di Sanremo. Sabato 16 aprile torna “Runners for Autism”, la manifestazione sportiva organizzata

dall’Asd Runners For Autism per raccogliere fondi grazie ai quali finanziare le attività rivolte ai giovani e

giovanissimi affetti da disabilità. Il 14 e 15 maggio al PalaGarassini si terrà la gara regionale agonistica di

twirling (Serie B e C) di Piemonte e Liguria a cura dell’Asd Twirling Luna Rossa. Dal 20 al 24 maggio si

terrà la partenza di “Donna Roa Marenca Montaldo-Loano 2022” con partenza da Montaldo di

Mondovì e arrivo a Loano a cura dell’Associazione Sentieri 2M Mare e Monti. Dal 26 al 28 maggio al

bocciodromo di via Alba e sui campi del circolo del tennis si terrà il 13^ Trofeo Cral Torino. Dall’1 al 6

giugno al PalaGarassini ci sono le finali nazionali di ginnastica ritmica organizzate dalle Polisportive

Giovanili Salesiane. Dal 18 al 26 giugno sempre al circolo del tennis si terrà il Torneo Challenger under

13 maschile e femminile a cura dell’Asd Tennis e Sport Educativo Alberto Zizzini.

Ogni giovedì gli appassionati di camminate potranno partecipare alle uscite di “Loano non solo mare”, il

programma di escursioni curato dalla sezione loanese del Cai che si propone di promuovere la pratica

escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del

territorio.

Sabato 2 aprile alla Marina di Loano farà tappa la 13^ edizione della Rievocazione Storica della Coppa

Milano-Sanremo, la gara italiana di auto d’epoca più charmant e ricca di storia. Anche quest’anno non

mancheranno competizione e spettacolarità, confermando la Coppa Milano-Sanremo come un’occasione

indimenticabile di intrattenimento dal fascino unico ed esclusivo per equipaggi italiani e stranieri, maschili

e femminili. Le auto storiche torneranno a fare bella mostra di sé con il “Auto storiche in Loano”, che il

9 aprile celebrerà i 60 anni di vita associativa del Veterna Car Club Ligure. I motori torneranno a rombare

a Loano da venerdì 6 a domenica 8 maggio con il “Corso di guida sicura su strada” promosso dall’Asd

Motoclub Domina. Il primo maggio sul lungomare tornerà il tradizionale raduno dei “cinquecentini”

promosso dal Fiat 500 Club Italia di Garlenda. Dal 20 al 22 maggio al Loano 2 Village si terrà il 15^

motoraduno nazionale dell’associazione ricreativa e culturale CcMotorDay. Il 28 maggio sarà la volta

di “Porsche e yachts a Loano”, il raduno Porsche organizzato dall’Asd Sport Cars Nord Ovest. Infine,

domenica 19 giugno in piazza Italia si terrà la prima edizione del “Motoraduno della Riviera-Città di

Loano” a cura del Motoclub Domina.

Non mancheranno gli appuntamenti letterari, con le presentazioni delle ultime uscite letterarie a cura

di Pro Loco Loano, né quelli musicali promossi dall’Associazione Musicale-Coro Polifonico Città di Loano e

dall’Associazione Bandistica Santa Maria Immacolata. Il 24 aprile alle 16.30 in piazza Rocca si terrà un

concerto di musica leggera con protagonista Sherrita Duran

E per gli amanti dell’arte, la Sala del Mosaico resterà il luogo migliore per vedere da vicino le miglior

opere realizzate da artisti loanesi e non solo. Inoltre, dall’11 al 15 maggio al Loano 2 Village si terrà il

32^ congresso nazionale dell’Unione Italiana Fotoamatori.

Domenica 20 marzo torna “Proteggiamo l’ambiente”, la giornata di raccolta di rifiuti plastici sulla

spiaggia promossa da Pro Loco Loano che vede impegnate decine di volontari e gli studenti dell’istituto

Falcone di Loano.

Lunedì 4 aprile nella sala consigliare di Palazzo Doria si terrà un convegno sui beni confiscati alla

mafia a cura del comando della polizia locale di Loano.

Il 22 nella sala consigliare di Palazzo Doria si terrà la festa per il cinquantesimo (più uno) anniversario

dell’Avis di Loano con premiazione dei donatori più regolari.

Ogni seconda domenica del mese sotto i portici di corso Europa e nei vicini giardini “Bestoso” torna il

Mercatino di Antichità e Collezionismo organizzato dall’Associazione Culturale e Ricreativa E20 Free.

Decine di espositori presenteranno una selezionata raccolta di mobili, argenti, quadri, tappeti e oggetti

dal sapore antico e ricchi di fascino. Nel mercatino troveranno posto curiosità e “cose della nonna”, ma

anche oggetti da collezione e di modernariato. Da anni “Antichità e Collezionismo” attira appassionati e

collezionisti da tutta la Liguria e dal vicino Piemonte. Sempre nella seconda domenica di aprile e maggio

in piazza Massena torna “Mestieri in piazza”, il mercatino degli artigiani e degli artisti organizzato

dall’associazione Artigianalmente. Artigiani professionisti ed artisti specializzati esporranno i frutti del loro

ingegno e della loro abilità nella piazzetta cuore del centro storico loanese. Sulle bancarelle si potranno

trovare opere di scultura, pittura, disegno, incisione ed arti figurative oltre a ceramiche dipinte, oggetti

intagliati nel legno, vetro dipinto, borse e cinture realizzate con il cuoio e bigiotteria d’arte. A partire dal 3

giugno e per tutta l’estate il mercatino avrà cadenza settimanale e si terrà ogni venerdì pomeriggio dalle

17 alla mezzanotte, sempre in piazza Massena.

Il 16 e 17 aprile sul lungomare torna “TuttiArtigiani”, la manifestazione dedicata alla creatività

organizzata dall’associazione Vecchia Loano.

Non mancheranno nemmeno tante “ghiotte” occasioni per gustare tante specialità enogastronomiche. Si

comincia il 23 e 24 aprile presso la Casetta dei Lavoratori del Mare con “Frizze e Mangia” a cura

dell’Associazione Musicale Santa Maria Immacolata. La manifestazione tornerà il 4 e 5 giugno. Dal 29

aprile al 1^ maggio sempre sul lungomare torna la “Sagra dei bomboloni ripieni e frisceu” a cura di

Pro Loco Loano. Dal 27 al 29 maggio sempre alla Casetta torna la “Festa della Torta Ligure” a cura di

Vecchia Loano. Il 18 e 19 giugno Vecchia Loano proporrà anche la manifestazione legata ai “Sapori di

Liguria”. Infine, il 25 e 26 giugno nel cortile dei Cappuccini tornano gli “Antichi Sapori sulla Via del

Sale” a cura del Banco di Solidarietà San Francesco Maria Da Camporosso.