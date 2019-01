Un marocchino tenta furto in macelleria, altra taccheggia ed aggredisce titolari negozio

Due marocchini sono stati arrestati dalla polizia, in due distinte operazioni, entrambi per rapina impropria. Si tratta di un uomo di 21 anni irregolare, pregiudicato e di una donna di 28 anni.

In via Verona il 21enne è stato scoperto dal proprietario di una macelleria mentre asportava 300 euro dal fondo cassa per poi darsi alla fuga.

In quel momento transitava una volante che ha rincorso l’uomo e lo ha bloccato nonostante quest’ultimo avesse spintonato e aggredito gli agenti.

Il 21 enne sarà giudicato con rito direttissimo questa mattina.

In via di Francia la 28enne veniva riconosciuta dai titolari di un negozio quale autrice di furti avvenuti il mese precedente. La donna è stata tenuta d’occhio e hanno visto che, dopo aver messo in borsa diversi prodotti per l’igiene personale per un valore di 44 euro circa, usciva senza pagare.

L’hanno fermata e questa per tutta risposta ha sferrato calci e pugni alla titolare che si è dovuta recare all’ospedale per essere medicata.

I Poliziotti delle Volanti, intervenuti tempestivamente, hanno arrestato la donna.