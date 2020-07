Un calendario ricco per Palco sul Mare Festival 2020

Palco sul Mare Festival 2020 – Venticinquesima Edizione. Il calendario. Genova Porto Antico.

Una storia lunga un quarto di secolo, un’occasione irripetibile per celebrare la 25ma edizione di Palco sul Mare Festival e proiettarla al futuro con rinnovato entusiasmo: sette serate che animeranno il calendario estivo della manifestazione che partirà dalla suggestiva location di Piazza delle Feste nell’ambito della rassegna Genova Porto Antico EstateSpettacolo.

Un calendario ricco di appuntamenti che si apre ufficialmente lunedì 27 luglio con Giua&Bergallo in “Mare Monstrum”. Un live show che incontra il cabaret e il talk in un crescendo dinamico scandito dal racconto di un’estate al mare, in equilibrio tra fantasia e realtà con la complicità e l’ironia degli artisti, la conduzione di Max Garbarino e l’intervento di relatori, giornalisti che promuoveranno le tematiche sulla sostenibilità ambientale. Il 28 luglio piazza delle feste si accende al ritmo della musica di Bobby Soul ft Roy Paci che ci accompagneranno nel mondo delle atmosfere funk, soul e blues per vivere un concerto dalle sonorità suggestive. Contaminazioni musicali, virtuosismi, energia saranno gli ingredienti di “20/30 Tour”, un live dal sound trascinante e coinvolgente grazie all’inconfondibile stile degli artisti.

Si prosegue il 29 luglio con l’esilarante comicità di Claudio Lauretta in “Imitamorfosi”. Camaleontico e trasformista, si calerà con estrema facilità nei panni di politici, attori e cantanti tanto da farli rivivere con personalissime caratterizzazioni. Uno show sorprendente in cui l’imitazione si fonde con la metamorfosi per raccontare con ironia i cambiamenti della società.

Non finisce qui… Giovedì 30 luglio Fabrizio “Pippo” Lamberti ci racconterà aneddoti, tempi passati e tappe di una carriera al fianco di artisti famosi. “Pessimismo e Fastidio”, è un concerto-racconto a metà strada tra recitazione e canzone, comicità e musica. Venerdì 31 luglio si prosegue con la grande musica di Paola Atzeni con special guest Alberto Fortis in “La musica che ‘ci’ gira intorno” per vivere le emozioni di un live in cui parole e note si fondono per dar voce ai classici intramontabili del cantautorato italiano e genovese. Ospite speciale della serata Alberto Fortis, artista che ha portato la canzone d’autore ancora di più nel cuore del pop italiano. Ad impreziosire il concerto, spazio in apertura di serata alla musica del cantautore genovese Beppe Mistretta.

E poi martedì 4 e mercoledì 5 agosto arriveranno più esilaranti che mai i Pirati dei Caruggi capitanati da Alessandro Bianchi, Fabrizio Casalino, Andrea Ceccon ed Enrique Balbontin. In esclusiva per la 25ma edizione di Palco sul Mare Festival lo show inedito “Abelinauti”. Forti del successo di pubblico e critica, amati per la loro spontanea comicità, ritornano sulla scena con insensato quanto contagioso ottimismo, quasi come astronauti atterrati su un pianeta sconosciuto e da conquistare. Uno spettacolo imperdibile per l’energia, la varietà dell’umorismo di casa nostra e la spavalda maestria dei suoi cannonieri all’arrembaggio comico.

La prevendita dei tagliandi per gli spettacoli di Palco sul Mare Festival è già online. È possibile acquistare i biglietti dal sito palcosulmarefestival.it, happyticket.it o recarsi da Discoclub, Genova Experience, Tabaccheria 248, VideoForum Snc a Genova; Inolet snc di Maggi Cristian e c. a Sori; Agenzia Viaggi La Baia Del Silenzio a Sestri Levante e Tabaccheria Metaldi a Chiavari.