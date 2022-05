Un aprile tutto esaurito per Musicamica. L’Associazione genovese sempre in primo piano per la diffusione della cultura musicale sul territorio.

Un aprile tutto esaurito per Musicamica tra concerti ed eventi unici.

Non si smentisce l’Associazione genovese reduce da un aprile ricco di eventi e grandi successi. Ingrediente segreto? La musica di qualità. Ancora una volta Musicamica porta il suo contributo culturale tra i cittadini grazie ad una selezione di musicisti di alto livello ed una serie di speciali incontri.

Il mese appena trascorso ha visto infatti il tutto esaurito in ogni data! Un successo che porta con sé grandi soddisfazioni e che conferma e premia il duro lavoro dell’Associazione.

“Santa Festival”, questa volta in versione spring, da anni arricchisce il territorio grazie al suo preziosissimo programma di appuntamenti.

Recital di piano solo, violino, chitarra, trii musicali e molto altro. Ma il grande riscontro è dato soprattutto dalla scelta di musicisti e cantanti che fanno la differenza.

Come il violinista Oleksandr Pushkarenko, la soprano Daria Ryzhova, la mezzo soprano Luana Wilhelmi, l’organista Dennis Ippolito, il pianista Davide Montalenti, il chitarrista Claudio Patané, il Trio Lanzini.

E tutto questo solo nel mese di aprile. Sì perché il lavoro dell’Associazione non finisce qui.

La stessa Direttrice Giovanna Savino afferma:

“Non è facile organizzare un così alto numero di eventi tutto l’anno, ma la soddisfazione e l’ottima riuscita degli spettacoli sono uno sprone ad andare avanti. Il pubblico risponde e dimostra di avere tanta voglia di musica. Il punto forte dell’Associazione è lo scegliere sempre musicisti di qualità ed offrire eventi particolari che sappiano risaltare in primis la musica ma anche il contesto in cui vengono proposti.”

E infatti Musicamica ha in serbo per il pubblico un gran numero di appuntamenti. A partire già questo mese che proporrà incredibili sorprese come uno speciale evento correlato alla mostra di Monet, o il concerto del Maestro Andrea Bacchetti il prossimo giugno.

Che dire, un’attesa che ne vale assolutamente la pena!

Sempre in primo piano nell’organizzazione di eventi in Liguria e non solo, sorprende il pubblico con concerti di musica celtica, melodie d’amore, repertorio classico e anche musica elettronica.

Non si pone limiti ed esplora sempre nuovi modi per offrire al pubblico esperienze uniche ed emozionanti.

Con la direzione di Giovanna Savino l’Associazione è attiva dal 2004 con lo scopo di promuovere la cultura musicale, di stimolare alla socializzazione attraverso essa e di diffonderla anche e soprattutto nei e con i giovani.

Giovanna Savino

Flautista genovese, Presidente dell’Associazione, vince un concorso indetto dal Comune di S. Margherita Ligure per “LA PRESENTAZIONE DEL MIGLIOR PROGETTO”.

Da allora organizza i Corsi Internazionali di Alto Perfezionamento Musicale a Villa Durazzo ora alla XV edizione abbinati a SANTA FESTIVAL, rassegna di concerti anch’essa alla xv edizione.

