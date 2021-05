Umberto Tozzi torna dal vivo quest’estate con “Songs” con speciali concerti in acustico con cui attraverserà tutta l’Italia.

Umberto Tozzi torna dal vivo. “Songs”, è questo il nome dei live.

Sarà un modo per l’artista per tornare a incontrare dal vivo il proprio pubblico, dopo questi lunghi mesi in cui il mondo intero è rimasto sospeso, un piccolo passo per far ripartire la musica.

«Sono felicissimo! La riapertura dei concerti e dei luoghi di cultura in genere vuol dire finalmente ridare ossigeno a tutti gli operatori dello spettacolo.

Per questo lunghissimo periodo hanno sofferto in silenzio, dimenticati e senza nessun sostegno economico.

Sembra un sogno poter immaginare di risalire su un Palco e incontrare di nuovo le persone che saranno lì per assistere ad un tuo concerto.

Mi auguro che sia per me che per i miei colleghi possa essere l’inizio di un ritorno al più presto alla normalità e la fine di un lunghissimo incubo».

“Songs” sarà anche un importante tassello nella carriera di Umberto Tozzi: per la prima volta porterà in giro uno show completamente acustico.

Il pubblico avrà la possibilità di ascoltare i suoi più grandi successi e alcune canzoni che non sono mai state eseguite in concerto.

Chicche del suo repertorio, recuperate per l’occasione e a cui verrà data una nuova, emozionante, veste acustica.

Queste le date del tour, prodotte e organizzate da Friends & Partners:

5 giugno: BELLARIA IGEA MARINA – FLOWER ARENA

5 luglio: NICHELINO (TO) – STUPINIGI SONIC PARK

9 luglio: VIGEVANO (PV) – CASTELLO SFORZESCO

13 luglio: ROMA – CAVEA

16 luglio: TREVISO – ARENA DELLA MARCA

17 luglio: UDINE – CASTELLO

25 luglio: FERRARA – PIAZZA TRENTO TRIESTE

7 agosto: MARINA DI PISA – PIAZZA VIVIANI – FESTIVAL MARENIA

18 agosto: ZAFFERANA ETNEA (CT) – ANFITEATRO FALCONE E BORSELLINO

I biglietti sono disponibili in prevendita a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 19 maggio su TicketOne.it (per info www.friendsandpartners.it).