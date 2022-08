Ultimo week-end di Sciacarée Triora, outdoor in festa con le risorse del progetto Alcotra Mito 5 “Esperienze Outdoor”

Ultimo week-end di Sciacarée, outdoor in festa: oltre 20 appuntamenti nelle Alpi Liguri, a 30 minuti dal mare Canyoning, arrampicata in falesia, fly fishing, trekking al Saccarello, escursioni in mountain bike, visite guidate, passeggiate, cucina brigasca …

Domenica a Triora va in scena l’ultimo atto di Sciacarée, il Festival dell’Outdoor nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, che per sette week-end ha valorizzato i borghi che fanno parte dell’area protetta.

Dopo Cosio d’Arroscia, Montegrosso Pian Latte, Rezzo, Mendatica, Pigna e Rocchetta Nervina (vedi qui i video), nel prossimo fine settimana Sciacarée si arrampicherà nella verdissima Valle Argentina, fino ai 780 m s.l.m. di Triora, un luogo dove perdersi per osservare la bellezza architettonica, fatta di carugi, volte e archi scavati nella roccia, antri scuri di case diroccate, portali d’ardesia con i simboli delle nobili casate scalpellati nel periodo post-rivoluzionario francese, le architravi scolpite, i marmi abrasi, i bassorilievi in ardesia e sculture affascinanti.

A Triora ci sono ben due musei, il Museo civico e diffuso di Triora e il Museo di Triora Etnografico e della Stregoneria, dove sono esposti i resti archeologici rinvenuti nelle grotte e le testimonianze naturalistiche ed etnografiche più significative del territorio: da una ricca selezione di esemplari faunistici alla raccolta degli oggetti utilizzati ancora pochi decenni fa all’interno delle abitazioni e nella vita dei campi, sino alle suggestive ricostruzioni relative agli anni del famoso processo alle streghe, dalla Preistoria al Medioevo per giungere sino all’Età Moderna.

Con il suo programma articolato e condiviso – creato con la collaborazione del Comune, delle strutture sportive e agrituristiche – Sciacarée raggiungerà anche Realdo, Verdeggia e altre località facenti parte del territorio del Comune di Triora.

Canyoning, arrampicata in falesia, fly fishing (pesca sportiva), trekking al Saccarello, escursioni in mountain bike, visite guidate del paese, passeggiate alla scoperta di alberi con un occhio solo, esperienze nel borgo, laboratorio e degustazione di cucina brigasca: a Triora sono in programma oltre 20 appuntamenti, un’offerta articolata, indirizzata non solo agli appassionati della montagna e dello sport, ma soprattutto a chi vuole passare un week-end o una giornata all’insegna della natura, della biodiversità, della condivisione, della comunità.