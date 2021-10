Ultima settimana di Green & Win, il concorso sostenibile indetto dal centro commerciale Le Terrazze di La Spezia attivo fino al 31 ottobre.

Le Terrazze incentiva l’adozione di buone pratiche con lo scopo di ridurre l’emissione di gas serra e altri agenti inquinanti e lo fa anche attraverso il concorso GREEN & WIN a cui è possibile partecipare fino al 31 ottobre.

A disposizione dei visitatori, tra gli altri, ci sono tanti premi ecosostenibili come bici e monopattini a mobilità elettrica.

Tra i premi green, è presente anche la possibilità di vivere un’esperienza indimenticabile:

un soggiorno nella casa sull’albero, un’occasione unica per riscoprire il piacere di stare a contatto con la natura e rispettare l’ambiente.

Gli interessi e preferenze della comunità sono importanti per Le Terrazze, per questo, grazie alla partnership con Spezia Calcio, oltre ai premi green, in palio ci sono anche tanti gadget e accrediti per le prossime partite in casa dello Spezia.

Due differenti modalità per permettere a tutti i visitatori di partecipare al nuovo concorso:

passeggiando per le gallerie e inquadrando il QR code esposto sulle vetrine dei negozi e presentando all’infopoint gli scontrini di acquisto.

Il regolamento completo e tutti i premi in palio sono disponibili sul sito.

Tramite questo concorso, il centro commerciale Le Terrazze vuole premiare i suoi visitatori.

Al tempo stesso vuole mandare un chiaro messaggio a sostegno del rispetto per l’ambiente, sensibilizzando i clienti e invitando ad avere cura della natura che ci circonda.