Tramontana forte sul 9° Campionato della Lanterna, a piene mani da un generoso “Mastro Eolo”, in evidenza Paola 3, Mira, Tekno e Sangria

Tramontana forte sul 9° Campionato della Lanterna, a cura del Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto con oltre 40 le imbarcazioni iscritte e tre i raggruppamenti previsti: ORC regata/crociera, ORC Gran Crociera e Monotipi J24/J80.

Partenze regolari sul campo di regata sabato per gli equipaggi decisi a regalarsi un nuovo weekend di sfide tra le boe. Il vento sostenuto impegna i velisti nei lati di poppa, con spettacolari acrobazie per far volare gli spinnaker gonfiati dai 18-20 nodi elargiti a piene mani da un generoso “Mastro Eolo”.

Prime in reale “Paola 3”, Solaris 50, per la categoria Regata e “Mira”, Grand Soleil 52 LC, per la categoria Gran Crociera, mentre ancora si distinguono il First 31.7 “Tekno” e “Sangria”, Elan 31, che mostrano buona continuità di prestazioni. Ottima la prova di “Blues”, Grand Soleil 40, che conquista la piazza d’onore in Gran Crociera, e di Fremito d’arja, sempre veloce e in assetto con vento sostenuto. Tra i monotipi ancora Jaws si impone tra i J24, mentre Joke regola con buon distacco la flotta J80.

Sua Maesta “La Tramontana” prevista in rinforzo per la domenica 24 non tradisce le aspettative, oltrepassando però il limite per una gestione in sicurezza e costringendo il Comitato ad annullare la regata.

L’appuntamento per seguire le appassionanti regate di questo Campionato genovese è fissato per sabato 30 ottobre, con la regata costiera, mentre domenica 31 ottobre avrà luogo la regata conclusiva, che laureerà i vincitori di questa splendida edizione 2021.

Il Campionato della Lanterna è organizzato dal Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto in collaborazione con il Marina Genova, la Lega Navale Italiana Sestri Ponente, Asdpn Enel, CN Il Mandraccio, Ansd, CN L. Rum, Asper e CN Ilva.

Ulteriori aggiornamenti sul sito www.circolonauticomga.it