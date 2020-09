Lo Spezia vince per 2-0 in casa dell’Udinese grazie alla doppietta di un super Galabinov e alle parate di Rafael.

Prima storica vittoria in Serie A per gli spezzini dopo la sconfitta all’esordio contro il Sassuolo. Per i bianconeri – che hanno fatto esordire il 18enne Martin Palumbo – situazione complicata con la seconda sconfitta in due partite.

UDINESE-SPEZIA 0-2 (highlights – pagelle)

29′ e 94′ Galabinov (S)

UDINESE (3-5-2): Musso; Becão, De Maio, Samir (78′ Matos); Ter Avest, Coulibaly, De Paul, Palumbo (56′ Forestieri), Zeegelaar (63′ Ouwejan); Lasagna, Okaka (63′ Nestorovski). All. Gotti

SPEZIA (4-3-3): Zoet (63′ Rafael); Ferrer, Chabot, Terzi, Ramos; Deiola (51′ Bartolomei), Ricci, Maggiore (67′ Pobega); Verde (67′ Farias), Galabinov, Gyasi (67′ Erlic). All. Italiano

Ammoniti: Ferrer (S), Ramos (S), Farias (S)

Espulso: Terzi (S) al 65′ per doppia ammonizione