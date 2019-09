Uci Cinemas, continua Kids Club con “A spasso con Willy”

A Spasso con Willy per la rassegna Kids Club negli Uci Cinemas

Domenica 15 settembre in 35 multisale del Circuito UCI sarà proiettato un film per bambini a soli 3 euro.

Negli UCI Cinemas continua KIDS CLUB, la rassegna settimanale nell’ambito della quale tutte le domeniche a partire dalle ore 11 viene proiettato un film per bambini al prezzo speciale di soli 3 euro. La tariffa è valida anche per gli adulti. Il 15 settembre il protagonista della rassegna sarà A Spasso con Willy, il film diretto da Eric Tosti e distribuito da Notorious Pictures. La storia è quella di un bambino in viaggio per lo spazio con la sua famiglia, entusiasta al pensiero di tornare finalmente sulla terra. Ma quando viene separato dai suoi genitori da una tempesta e la sua capsula di salvataggio lo porta in un pianeta inesplorato dovrà imparare a cavarsela in un mondo completamente alieno, grazie anche a un nuovo amico.

Le multisale UCI in cui KIDS CLUB è proiettata sono: UCI Alessandria, UCI Arezzo, UCI Bicocca (MI), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Bolzano, UCI Cagliari, UCI Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI Certosa (MI), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Montano Lucino (CO), UCI Curno (BG), UCI Firenze, UCI Fiume Veneto (PN), UCI Fiumara (GE), Multisala Gloria by UCI Cinemas, UCI Lissone (MB), UCI Showville Bari, UCI Venezia Marcon, UCI Mestre, UCI MilanoFiori, UCI Moncalieri (TO), UCI Palermo, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia, UCI Pesaro, UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma, UCI Reggio Emilia, UCI Roma Est, UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Torino Lingotto, UCI Verona, UCI Villesse (GO).

È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisale aderenti, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.

TRAMA – A SPASSO CON WILLY

A seguito della distruzione della loro navicella, il giovane Willy viene separato dai genitori con cui viaggiava nello spazio. La sua capsula di salvataggio atterra su un pianeta selvaggio e inesplorato. Con l’aiuto di Buck, un robot di sopravvivenza, dovrà cavarsela fino all’arrivo dei soccorsi. Nel frattempo Willy, Buck e Flash, una creatura aliena con cui hanno fatto amicizia, scopriranno il pianeta, la sua fauna, la sua flora…ma anche i suoi pericoli!

