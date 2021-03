Twitter blocca gli account di Forza Nuova e di Roberto Fiore

Secondo Twitter sono state violate le regole della piattaforma

Twitter ha bloccato gli account di Forza Nuova e del leader del partito di estrema destra, Roberto Fiore, come quello del suo vice, Giuseppe Provenzale, per aver violato le regole della piattaforma.

“Stamattina, senza alcuna motivazione, Twitter ha sospeso oltre al mio profilo con più di 19mila follower, quelli di Forza Nuova nazionale e, insieme ad alcuni account locali, quello del vicesegretario nazionale Giuseppe Provenzale”. A dirlo Roberto Fiore, leader di Forza Nuova in merito blocco del suo profilo che ha subito su Twitter.

“Dopo il bavaglio di Zuckerberg – aggiunge Fiore – anche quello del suo ‘gemello’ Jack Dorsey colpisce l’opposizione e i suoi canali di propaganda e contro informazione.

Questo accade in tempi di pax Covid, in un contesto in cui, quello di Twitter, anche al Presidente americano uscente è stato impedito di comunicare. Si tratta dell’ennesimo atto repressivo che il sistema del pensiero unico politicamente iper corretto mette in atto contro di noi”.

Restano attivi su Twitter alcuni canali locali.