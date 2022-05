Porto di Alassio: ancora Bandiera Blu

Sono 82, quest’anno, uno in più rispetto allo scorso anno, gli approdi turistici che hanno ricevuto la Bandiera Blu, il riconoscimento attribuito ogni anno dalla ong internazionale FEE (Foundation for Environmental Education, Fondazione per l’educazione ambientale), basata sui prelievi effettuati delle Arpa, le agenzie ambientali delle Regioni.

Per il Porto Turistico di Alassio e per la Marina di Alassio si tratta di un’attesa riconferma.

“Per il diciassettesimo anno consecutivo il Porto Luca Ferrari di Alassio – commenta Rinaldo Agostini, presidente della Marina di Alassio SpA – la bandiera blu sventolerà nel nostro caratteristico approdo. Non nascondo la grande soddisfazione di questo risultato che è il frutto della straordinaria sinergia operativa con tutto lo staff della Marina di Alassio. L’attenzione all’ambiente, la qualità dei servizi, costantemente implementati, la competenza del nostro personale sono la chiave di una riconferma ambita e preziosa per il nostro porto che è parte fondamentale dell’offerta turistica della nostra città”.

“La Bandiera Blu per gli approdi – aggiunge Marco Melgrati, sindaco del Comune di Alassio – rappresenta il riferimento per la qualità dei servizi offerti e per l’impegno nella tutela ambientale del territorio. Esserne i beneficiari dal 2006 significa aver avviato e messo in pratica una fattiva politica di servizi e di tutela ambientale. Il riconoscimento ci spinge ogni anno a migliorare l’offerta e introdurre novità nel segno dell’innovazione e della tutela ambientale”.

(Foto Emerson Fortunato)