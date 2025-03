Tursi, Brusoni: macché esternalizzazioni e salario 9 euro, Salis dice ‘belinate’

“Fra le tante sciocchezze o per dirla alla genovese ‘belinate’ affermate dalla candidata del Pd, che non vive e non lavora a Genova, né dimostra di conoscere dinamiche e regole della pubblica amministrazione, le ultime sono quelle relative alle presunte ‘esternalizzazioni’ e all’introduzione del ‘salario minimo di 9 euro l’ora’ per i lavoratori dei servizi in appalto del Comune, da lei proposto.

Per quanto riguarda il primo punto, lei c’era al recente incontro Comune-Sindacati? Io non l’ho proprio vista.

Il centrodestra ha attuato un piano di riorganizzazione volto all’efficienza e a non aumentare i carichi di lavoro. Inoltre, ci siamo impegnati a rallentare i vincoli e abbiamo attuato le progressioni verticali proprio per valorizzare i dipendenti interni.

Non abbiamo parlato di ‘esternalizzazioni’, ma in talune situazioni abbiamo dato appalti per garantire migliore cultura e più ampi servizi ai genovesi, come da loro richiesto. Per esempio, abbiamo aperto le biblioteche la domenica, in primis la Berio in Centro città, perché soprattutto i giovani ce lo hanno chiesto.

In ogni caso, nei vari processi di sviluppo e di migliore organizzazione abbiamo coinvolto i sindacati, senza fare alcuna imposizione, trovando giuste soluzioni. E quindi coinvolgeremo sempre di più i rappresentanti dei lavoratori.

Per quanto riguarda il secondo punto, come ha ben spiegato il nostro candidato sindaco Pietro Piciocchi, la retribuzione oraria è già più alta dei ‘9 euro’, che vorrebbe dare la candidata del Pd introducendo il ‘lavoro povero’, perché è vincolata a quella stabilita dalla contrattazione collettiva: attualmente si oscilla, in base ai livelli, da un minimo di 14,04 euro a 35,21 euro.

Pure in questo caso, la candidata del Pd ha dimostrato di non conoscere la materia e di non essere in grado nemmeno di documentarsi prima di fare talune pubbliche affermazioni dicendo sciocchezze. Figuriamoci di amministrare una grande Città come Genova”.

Lo ha dichiarato oggi l’assessore comunale al Personale e Servizi civici Marta Brusoni (Lega) attaccando la candidata sindaca del Pd Silvia Salis.