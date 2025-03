DeA Capital Alternative Funds entra al 30% nel Gruppo Costa

Beppe Costa resta alla guida di Costa Edutainment. Liquidità di 85 milioni di euro per nuovi investimenti e acquisizioni

Costa Edutainment, leader italiano nel settore degli acquari e parchi tematici, annuncia un nuovo assetto societario grazie all’ingresso di DeA Capital Alternative Funds SGR, società del Gruppo DeA Capital, che diventa azionista al 30% attraverso il Fondo Flexible Capital. L’operazione è stata realizzata mediante un aumento di capitale di 20 milioni di euroe un finanziamento complessivo di 105 milioni di euro fornito da un pool di banche.

Un’importante partnership per la crescita

Il finanziamento, guidato da Banco BPM come capofila e supportato da istituti come Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Passadore, Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole Italia e BPER Banca, è stato così suddiviso:

85 milioni di euro destinati al rimborso del prestito obbligazionario convertibile e all’acquisto della partecipazione dal fondo CCR II, gestito anch’esso da DeA Capital Alternative Funds.

destinati al rimborso del prestito obbligazionario convertibile e all’acquisto della partecipazione dal fondo CCR II, gestito anch’esso da DeA Capital Alternative Funds. 25 milioni di euro per la sostituzione delle attuali linee di debito, estendendone la durata.

per la sostituzione delle attuali linee di debito, estendendone la durata. 15 milioni di euro dedicati a nuovi investimenti e acquisizioni strategiche.

Con questa operazione, la famiglia Costa, rappresentata da Giuseppe Costa, conserva il 70% delle quote, consolidando la leadership dell’azienda nel settore.

Dichiarazioni chiave

Giuseppe Costa, Presidente e Amministratore Delegato di Costa Edutainment, ha sottolineato: “Questa operazione rappresenta un passo fondamentale per rafforzare la nostra leadership e sostenere la crescita del gruppo. La rinnovata fiducia di DeA Capital Alternative Funds e il supporto del pool di banche dimostrano la solidità del nostro modello di business, che punta allo sviluppo dell’impresa e delle comunità in cui operiamo”.

Anche Federico Giribaldi, Managing Director del Fondo Flexible Capital, ha espresso entusiasmo per la collaborazione: “Questo accordo conferma la sintonia tra DeA Capital Alternative Funds e Costa Edutainment. Insieme, lavoreremo su un ambizioso piano di sviluppo che prevede investimenti significativi nei parchi esistenti e nuove acquisizioni”.

Un supporto strategico per una gestione solida

L’operazione è stata seguita da importanti advisor e studi legali, tra cui: Molinari Studio Legale, Legance e Carbone D’Angelo Portale Purpura per gli aspetti legali; Pirola Corporate Finance come financial advisor e Pongiglione & Associati per la consulenza fiscale.

