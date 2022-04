Tunisino richiedente asilo arrestato dalla Polizia per furto a Le Terrazze

Ieri, poco prima delle ore 20.00, la Centrale Operativa della Questura inviava una pattuglia della Squadra Volante presso il centro commerciale “Le Terrazze” ove era stato segnalato un furto all’interno di un esercizio pubblico.

Sul posto, gli agenti prendevano in consegna un tunisino di 24 anni irregolarmente soggiornante, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, la persona ed in materia di stupefacenti, che aveva oltrepassato le casse in un negozio sito all’interno del predetto centro commerciale, occultando all’interno di uno zainetto tre giubbotti e due paia di pantaloni del valore complessivo di circa 170 euro, a cui aveva rimosso le placche antitaccheggio.

Condotto presso gli uffici della Questura per gli accertamenti del caso; l’uomo veniva indagato in stato di libertà per furto aggravato.

Avendo lo stesso in corso una istanza per il rilascio di un titolo di soggiorno per la richiesta dello status di ‘protezione internazionale’, veniva munito di invito a presentarsi presso il locale ufficio immigrazione per l’odierna giornata.