Trovato a bordo auto con l’hashish: denunciato dalla Polizia

Un 30enne del posto è stato denunciato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente al fine di farne commercio.

Gli agenti di una volante dell’U.P.G.S.P., durante il regolare pattugliamento, hanno proceduto al controllo di un’auto in transito, in via Posalunga, il cui conducente, un 30enne, è risultato avere precedenti per spaccio.

A richiesta degli operatori ha ammesso di avere con sé e anche presso il proprio domicilio, alcune dosi di hashish. A seguito di perquisizione personale e locale sono stati rinvenuti e sequestrati 70 grammi di cannabinoidi.

L’uomo è stato denunciato a piede libero, fatta salva la presunzione di innocenza, fino a sentenza definitiva.