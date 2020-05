Torna il contagio covit-19 a Recco. Tre persone risultano positivi al virus negli ultimi giorni. Il sindaco Carlo Gandolfo dopo alcuni giorni di silenzio, sulla sua pagina facebook, ha lanciato un nuovo appello alla comunità:

«In questi primi giorni di riapertura ho notato che alcuni non rispettano le regole fondamentali per contrastare il contagio. L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Corinavirus non è ancora un capitolo chiuso: dobbiamo continuare a mantenere il distanziamento sociale, non creare assembramenti e, soprattutto, dobbiamo usare le mascherine.

Tre positivi al Covid in tre giorni, dopo quasi un mese che non ricevevo comunicazioni di contagio dall’Asl, cominciano ad essere un numero preoccupante e un grave indicatore.

Stiamo lavorando da circa una settimana alla riapertura delle spiagge libere per poterne garantire l’accesso e l’utilizzo. Però in questa fase è fondamentale continuare ad adottare tutte le precauzioni utili per scongiurare il rischio di una risalita del contagio

La decisione della riapertura di molti pubblici esercizi, non deve essere e non può costituire motivo di assembramento. La distanza interpersonale e la mascherina devono essere misure condivise da tutti per evitare la propagazione del virus e per non vanificare i sacrifici e gli sforzi fatti fino ad oggi.

Ho deciso di incrementare i controlli sull’utilizzo della mascherina. Da questa mattina gli agenti della Polizia Locale hanno intensificato i servizi per verificare il rispetto della mia ordinanza. Spero di non dover intervenire in maniera più incisiva.

Chiedo massima collaborazione anche ai pubblici esercizi e faccio appello al buon senso di ognuno: il mancato rispetto delle regole previste, mi vedrà costretto a ricorrere a più rigide misure contenitive». ABov