Tragico incidente sull’Aurelia a Vado, 55enne muore con la propria moto

Tragico incidente a Vado Ligure dove, questa mattina, un uomo di 55 anni, è morto in un incidente stradale, dopo essersi scontrato con la propri moto contro un’auto.

L’incidente è avvenuto sull’Aurelia, intorno alle 8.10. Il centauro abitante in una frazione di Quiliano, stava viaggiando in direzione Francia quando per cause ancora da chiarire è andato a schiantarsi contro la fiancata di una Skoda.

Sul posto sono intervenuti il 118, i carabinieri e la polizia municipale ma, per l’uomo, non c’è stato nulla da fare.

A causa dell’impatto piuttosto forte, l’uomo è volato al di là dell’auto, morendo sul colpo.

Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che il conducente della Skoda, che attualmente si trova in ospedale in stato di choc, stesse facendo una inversione a U, quando la moto è andata a sbattere sulla fiancata della macchina a forte velocità.