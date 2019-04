Lavoro notturno per la polizia locale, tre fermati per ebbrezza alcolica

Lavoro questa notte a Genova per gli uomini della polizia locale che hanno fermato tre persone in stato di ebbrezza alcolica.

La prima in via Donato Somma dove un uomo, alla guida, ha sbattuto contro alcune uto parcheggiate; controllato è risultato positivo all’etilometro.

Gli altri due sono stati fermati dalla polizia locale in via Caffaro e in via Brigate Partigiane.

I controlli in città sono aumentati per scongiurare proprio gli incidenti e riguardano mggiormente gli eccessi di velocità contrastati con il telelaser e il traffipatrol, la guida in stato di ebbrezza e la guida con l’utilizzo del cellulare.

Nei primi due mesi dell’anno gli accertamenti per guida in stato di ebbrezza ammontano a 56, dieci in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

A gennaio e febbraio 2019 le infrazioni contestate per il superamento dei limiti di velocità (art. 142 Cds) sono state 520, contro le 92 dello stesso periodo dello scorso anno, con un aumento di oltre il 400 per cento.