Tragico incidente sopraelevata, guidatore scooter piantonato in ospedale

I test hanno rilevato un tasso alcolemico nel sangue pari a 2.90 grammi per litro al guidatore

Si sa di più in merito al tragico incidente che è avvenuto nella tarda serata di ieri (23.20) in sopraelevata.

Il giovane che è deceduto aveva 26 anni (ne avrebbe compiuto 27 ad agosto) e si chiamava Harold Enrique Cadena Cabrera. Era nato in Ecuador a a Guayaquil, ma residente nel quartiere genovese di Marassi in via Bobbio.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Da una prima ricostruzione lo scooter su cui viaggiavano due persone sarebbe entrato in contatto con un’auto.

Ma la presenza dell’auto è ancora da accertare.

Sul posto è velocemente giunto il personale sanitario con ambulanza e automedica. Per circa un’ora i sanitari hanno provato a rianimare il ragazzo che era andato in arresto cardiaco.

Purtroppo le ferite riportate nella caduta sono risultate troppo gravi e per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale e dell’infortunistica per i rilievi del caso.

La Sopraelevata è rimasta chiusa fino alle 3 di notte. Una volta ultimati i rilievi, la strada è stata riaperta.

Anche il guidatore dello scooter è caduto ed è rimasto ferito leggermente. Si tratta di un 25enne peruviano che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Villa Scassi.

Il giovane 25enne, C.E.P.M., si trova attualmente piantonato in ospedale, in quanto gli esami hanno evidenziato un tasso alcolemico elevato pari a 2.90 grammi per litro.

L’uomo è indagato per omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza e rischia l’arresto.