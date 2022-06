Tragico incidente in Sopraelevata tra auto e scooter: muore un 27enne

Inutili i soccorsi. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo

Tragico incidente questa sera, intorno alle 23.30, in sopraelevata. Un 27enne che viaggiava come passeggero su uno scooter è morto in seguito ad un incidente tra lo scooter e un’auto in direzione Ponente.

L’incidente è avvenuto all’altezza del Terminal Traghetti. Sul posto sono giunte ambulanze, automediche del 118 e la polizia locale.

I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimare il giovane che si è andato in arresto cardiaco. Purtroppo non c’è stato nulla da fare con il personale sanitario che ha potuto solo constatare il decesso del ragazzo.

Ferito in modo non grave il conducente del mezzo a due ruote che è stato portato in codice giallo all’ospedale Villa Scassi.

La Sopraelevata è stata chiusa al traffico.