Tragedia a Cornigliano, brucia baracca: trovato corpo di un uomo carbonizzato | Video e Foto

Il corpo carbonizzato di una persona di circa 60 anni è stato trovato intorno alle 7 di oggi in in via Erzelli a Genova Cornigliano, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di una baracca.

Il manufatto bruciato si trova sotto un ponte degli svincoli che portano all’autostrada. Il fumo era visibile anche dalla rampa di accesso.

Secondo i primi accertamenti, la vittima è probabilmente un clochard che aveva trovato rifugio all’interno della baracca.

Il rogo potrebbe essere stato causato da un malfunzionamento di una stufa elettrica. Sono in corso rilievi da parte degli esperti della sezione Scientifica dei Carabinieri.

Sul posto sono intervenute anche le volanti della Polizia e il nucleo investigazioni antincendio territoriale VVF – NIAT che ha avviato le indagini del caso insieme ai carabinieri.