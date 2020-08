Tragedia a Ceriale, 34enne si tuffa per salvare bambini e muore annegato

Questa mattina a Ceriale si è consumato un dramma. Erano da poco passate le 11.30 quando, secondo il racconto di alcune persone presenti, alcuni bambini, all’altezza dei Bagni San Sebastiano, si sarebbero tuffati in mare, nonostante il mare non proprio calmo.

I piccoli si sono trovati in difficoltà, non riuscivano a tornare a riva con il rischio di sbattere contro gli scogli. Ed è in quel momento che un 34enne di Ceriale, con grande generosità e senza pensarci troppo, si è tuffato in loro soccorso, ma purtroppo, anche lui, si è trovato in seria difficoltà.

Da subito è intervenuta in soccorso una bagnina supportata da altri colleghi. Alla fine i bagnini sono riusciti a portare a riva i bambini e il 34enne, purtroppo privo di sensi.

Sulla battigia sono subito iniziate le manovre di rianimazione. Poco minuti dopo sono arrivati i sanitari della Croce Rossa cerialese e l’automedica del 118 che hanno proseguito per oltre 20 minuti di rianimare il bagnante. Purtroppo, però, per il 34enne non c’è stato nulla da fare. L’ipotesi più plausibile è quella dell’annegamento.

Ora toccherà alla magistratura e al medico legale far luce sulla tragedia.