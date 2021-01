Toti: solidarietà a Salvini, processo Open Arms brutta immagine delle istituzioni

“Mentre il Governo in un momento tanto difficile per l’Italia litiga per le poltrone, Matteo Salvini

viene processato per aver semplicemente preso decisioni da ministro degli Interni, ruolo ottenuto grazie al voto degli italiani”.

Lo ha dichiarato ieri su fb il governatore ligure Giovanni Toti, commentando l’udienza preliminare del processo all’ex ministro dell’Interno e attuale senatore leghista per la vicenda Open Arms.

“Una brutta immagine – ha aggiunto Toti – del Paese e delle sue istituzioni tutte.

All’amico Matteo tutta la mia vicinanza e solidarietà”.

Il governatore ligure ha allegato al suo post su fb la foto, insieme al leader del centrodestra, in cui tiene il pollice alzato.