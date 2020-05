Toti: lunedì 18 apertura massiccia di attività. Viale: ma non abbassiamo la guardia

“Entro giovedì manderemo a Roma l’elenco delle attività che vogliamo aprire da lunedì 18. La nostra indicazione è di un’apertura massiccia, lavorando sulle regole. Credo si debba lavorare per la sicurezza ma anche per comprendere le esigenze del mondo del lavoro e dell’impresa”.

Lo ha dichiarato stasera il governatore ligure Giovanni Toti.

“Non abbassare la guardia – ha aggiunto l’assessora regionale alla Sanità Sonia Viale – circa la capacità di reazione del sistema, nel caso in cui si verificasse una ripresa della pandemia che nessuno auspica.

Siamo impegnati in prima linea per raccogliere i dati necessari per la permanenza delle regioni nella fase2: è un’azione di sistema nazionale, secondo quanto stabilito nel decreto del ministero della salute che ha indicato i parametri in base ai quali valutare l’andamento della pandemia.

Per questo sono fondamentali la precisione e la tempestività nella raccolta dei dati da trasmettere al ministero per il monitoraggio. Un lavoro fondamentale che sta compiendo Alisa, per consentire anche alla Liguria di rimanere nella fase 2”.