Toti: in porto a Genova nave ospedale entro prossima settimana. Posti per 200 contagiati

“Emergenza coronavirus. Per trasformare un traghetto Gnv in ospedale abbiamo lavorato tutta la notte. Entro stasera avremo le specifiche mediche, ma è probabile che lunedì si riesca ad annunciare i tempi, che non andranno oltre la settimana prossima. Nel giro di cinque giorni saremo pronti a utilizzarlo”.

Lo ha confermato oggi il governatore ligure Giovanni Toti durante la trasmissione Tv ‘Mattino Cinque’ su Canale 5.

“E’ una buona notizia – ha sottolineato Toti – ma non è la panacea di tutti i mali. Sul traghetto cominceremo con moduli da 25 posti per salire fino a 200, perché la nave ha 400 cabine ma vanno mantenute le distanze di sicurezza”.

La nave ospedale potrebbe servire a ricoverare le persone positive al virus dimesse dagli ospedali impossibilitate alla convalescenza a casa e i casi positivi non gravi. Oppure potrebbe essere impiegata per liberare posti letto nelle strutture sanitarie in caso di urgenza”.