Toti: centrodestra verso declino. Lega forte, ma FI non guarda a futuro e FdI molto chiusa

Il centrodestra “continua ad andare avanti in un gioioso declino senza interrogarsi su quello che deve essere il futuro”.

Sono le parole del governatore ligure Giovanni Toti, intervistato stamane da Radio24.

“Da un lato ha aggiunto Toti – c’e’ una Lega muscolare e in ottima salute, ma invischiata in un governo con tutte le difficolta’ che leggiamo sui giornali. Dall’altro c’e’ il centrodestra.

Forza Italia non guarda al suo futuro ma campa giorno per giorno con una opposizione che, almeno stando ai sondaggi che vedo girare sui giornali, non paga particolarmente in termini di consenso, anche perche’ credo che manchi una prospettiva del partito e anche un’immagine di paese alternativa da raccontare.

C’è poi Fratelli d’Italia, che Giorgia Meloni ha messo coraggiosamente su una strada molto simile a quella che io proponevo, cioe’ di un allargamento e di una ricostruzione del centrodestra. Pero’ anche lei e’ ancora molto chiusa all’interno dei confini della destra tradizionale”.