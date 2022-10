Torneo internazionale di Villingen (Germania)

Fine settimana di fuoco per le squadre della Locatelli Genova, impegnate nella 36ma edizione del Tacke Pokal, tradizionale primo impegno della nuova stagione agonistica per le nostre ragazze ed i nostri ragazzi, che se la verranno con squadre italiane, tedesche e svizzere. Per l’occasione le ragazze saranno impegnate su due fronti, perché, oltre alla compagine di A2, la Locatelli Genova si schiererà con la squadra under 16 cogliendo anche l’occasione di festeggiare i 20 anni di gestione della piscina di Cabella Ligure: le giovanissime giocheranno infatti col nome Young Otters Cabella Ligure.

La Locatelli Genova punta senza mezzi termini alla riconquista del torneo, vinto per l’ultima volta nel 2016, le Young Otters Cabella Ligure a fare una grande esperienza e rendere la vita dura a tutte le avversarie, mentre la Locatelli Genova maschile punta dichiaramente ad un posto sul podio.

Un grande in bocca al lupo a tutte le lontre!!!