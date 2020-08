II° Premio fotografico nazionale mitilicoltori Spezia

Oggi alle 18, nel Piazzale Fiorillo, ci sarà la premiazione dei vincitori e dei partecipanti alla mostra del Premio fotografico nazionale mitilicoltori della Spezia

Concorso ed esposizione nata con l’intento

di promuovere la fotografia e il lavoro dei mitilicoltori. Per poter

partecipare a questa seconda edizione i temi erano due: “il mondo

della mitilicoltura” e lo “still-life” (muscoli e ostriche). La Giuria

composta da: Pierluigi Peracchini (sindaco della Spezia), Carla Roncallo

(presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale),

Federico Pinza (Cooperativa Mitilicoltori della Spezia), Claudio

Barontini (fotoreporter e ritrattista di celebrities), Alberto Andreani

(fotografo ufficiale Spezia Calcio), Marco Aliotta (presidente

dell’Associazione Fotografica Liberi di Vedere), Alma Schianchi

(fotografa e delegata provinciale FIAF).

I nomi e la provenienza dei 16 fotografi ammessi alla mostra sono:

ROBERTO RONCONI (Russi) – ALESSANDRO CIALDINI (La Spezia) – MARCO

BARBERA (La Spezia) –

MIRELLA COZZANI (Vezzano Ligure) – ELISABETTA NERI (La Spezia) –

ALESSANDRO MAZZA (Cesenatico)

MARIA ELENA GALARDI (Carrara) – MARCELLO DI FRANCESCO (La Spezia) –

NADIA RAGGI (La Spezia)

GREGORIO TOMMASEO (La Spezia) – CRISTINA CORTI (Bogliasco GE) – ERNESTO

CORDELLA (Viareggio)

SANDRO GHERBASSI (La Spezia) – FRANCO STOCCHI (Ravenna) – TAMARA

BIANCHI (Marina di Massa)

DANIELE RACIS (Verucchio RN)

Le opere in gara sono arrivate da tutta Italia e anche dalla vicina

Francia: Parigi, Venezia, Massa, Lancenigo, Ferrara, Bologna,

Cagliari, Roma, Cesenatico, Portomaggiore, Corbola, Pisa, Firenze,

Russi, Loreto, Pelago, Ravenna, Tombolo, Padova, Torre del Greco,

Carrara, Sestu, Sarzana, Messina, Napoli, Andria, Vezzano Ligure,

Chiavari, Trento, Ceparana, Mantova, Pove del Grappa, Lecce, Viareggio,

Barletta, Rovereto, Massafrà , Taranto, Lerici, Arcola, Pellestrina,

Mestre, Fiorano, Villazzano, Bari, Marina di Massa, Verucchio,

Bogliasco, Licciana Nardi, Maddaloni, Albissola Marina, Gattattico e

tantissimi altri, in particolar modo da La Spezia

Premi e riconoscimenti

al vincitore assoluto del Premio fotografico Nazionale Mitilicoltori

della Spezia 2020 è Sandro Gherbassi (La Spezia), oltre alla targa del

vincitore, riceverà un assegno circolare di € 1.000,00 (mille). A Tamara

Bianchi (Marina di Massa) , vincitrice nella sez. Still-life

riceverà, oltre alla targa del vincitore, un assegno circolare di €

500,00 (cinquecento).

Una targa ricordo anche alla spezzina Valentina Tazzini, per la foto

che ha ottenuto più preferenze dalla votazione popolare (fotografie

trasmesse in loop su un maxi monitor posizionato in Passeggiata Morin).

Medaglia ricordo per gli altri 14 fotografi segnalati per la mostra