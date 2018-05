Torna Life Festival momenti dedicati alla cultura LGBTQI

A partire da giovedì 17 maggio, giornata internazionale contro l’omofobia, fino a domenica 20 maggio si svolge Life Festival con un cartellone ricco di spettacoli, incontri, performance, musica, cene colorate, tornei di calciobalilla e laboratori dedicati alla cultura LGBTQI.

Gli appuntamenti si terranno al Teatro della Tosse e in alcuni altri spazi della città: per intrattenere e divertire ma anche per suggerire riflessioni che aiutino a costruire una società aperta e libera dagli stereotipi.

Giovedì 17 maggio, alle ore 21, la Sala Aldo Trionfo ospita lo spettacolo Abracadabra – incantesimi di Mario Mieli, di e con Irene Serini. Mieli, molto noto all’estero, quasi sconosciuto in Italia, è l’autore del testo Elementi di critica omosessuale, il primo mattone su cui si fondano i gender studies.

Il pubblico assisterà allo spettacolo direttamente sul palco, seduto in cerchio attorno all’artista, come se partecipasse a un rito magico.

Venerdì 18 maggio, ore 21.00 e sabato 19 alle ore 22.00 l’appuntamento a La Claque è con la stand up comedy in Prima Nazionale Le donne baciano meglio, scritto e interpretato da Barbara Moselli. Lo spettacolo è stato realizzato con il sostegno di Life Festival e Teatro della Tosse.

Lo spettacolo nasce da una doppia esigenza dell’artista, che si scopre lesbica a 33 anni: da un lato il bisogno di raccontarsi, dall’altro quello di affrontare la tematica dell’omosessualità femminile, da sempre poco discussa.

Venerdì 18 maggio alle ore 20.30, in sala Campana c’è Glam city, show di pura trasgressione tratto dal romanzo di Domenico Trischitta e interpretato da Silvio Laviano. Il protagonista è Gerry Garozzo, un ragazzo che sogna di entrare nel mondo dello spettacolo e di fare il trasformista, nella Catania degli anni ’70 che gli sta evidentemente molto stretta.

Domenica 20 maggio, alle ore 20.30, va in scena in Sala Dino Campana La Sirenetta: la celebre fiaba di Andersen viene riletta come metafora dell’identità sessuale dalla compagnia Eco di fondo. Lo spettacolo racconta di un’adolescente che rinuncia alla sua stessa essenza (la sua coda) nel disperato tentativo di essere accettata e amata.

Il festival si chiude in musica a La Claque con i Marti, band genovese che si esibirà a partire dalle ore 21.30 in un live più rock’n roll che mai. Sul palco de La Claque anche Emma Morton cantautrice scozzese, nata e cresciuta a Edimburgo ma residente da anni in Italia dove ha partecipato all’ottava edizione di X Factor arrivando alle semifinali.

Completano la rassegna alcuni eventi collaterali:

Coro popolare della Maddalena diretto da Giua e Flavia Barbacetto giovedì 17 maggio, ore 20.15.

Incontro con Flavia Monceri e Irene Serini giovedì 17 maggio ore 19, nel foyer del Teatro della Tosse.

Love what u love ore 22.30 Giardini Luzzati (serata disco in area archeologica).

ColorataCena sabato 19 maggio ore 19.00 ai Giardini Luzzati.

Torneo di calcio BaLella domenica 20 maggio ore 17.00, nel foyer del Teatro della Tosse.

Cocktail speciali colorati saranno serviti ogni sera della rassegna al bar Teatro della Tosse.