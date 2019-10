Torna la paura a Rapallo: tromba marina si abbatte su S. Michele di Pagana | Video

Dopo la distruzione del porticciolo e del litorale dell’ottobre scorso, oggi è tornata di nuovo la paura tra i residenti di Rapallo.

Una tromba marina si è abbattuta nel pomeriggio sulla vicina baia di S. Michele di Pagana, per fortuna senza fare danni.

Come si vede dal video di Mauro Lazzarini, che ringraziamo per il contributo, intorno alle 18 la tromba marina è rimasta attiva per diversi minuti per poi esaurirsi.

La formazione di questi fenomeni deriva dall’elevata temperatura della superficie marina, che può fornire energia a sistemi nuvolosi in apparenza di scarsa consistenza portando al contrasto aria calda ascendente e aria fredda discendente.