Torna il Riviera International Film Festival di Sestri Levante

Il Riviera International Film Festival 2020 di Sestri Levante torna in versione digitale

A causa dell’emergenza sanitaria la quarta edizione del festival lancia un nuovo format per il 2020: dal 10 al 26 agosto i film e i documentari in concorso potranno essere visti in anteprima nazionale gratuitamente in streaming sul website ufficiale del RIFF www.rivierafilm.org. Il pubblico potrà votare via Instagram

Il 29 agosto è prevista la premiazione e proiezione dei film e dei documentari vincitori in una serata aperta al pubblico al Teatro Conchiglia di Sestri Levante alla presenza di un ospite d’eccezione

Dieci film in anteprima nazionale da vedere comodamente a casa, tutti in streaming, per vivere una nuova esperienza di cinema più coinvolgente e interattiva. Il Riviera International Film Festival 2020 torna dal 10 al 26 agosto 2020 con un’edizione in formato digitale, studiato per poter garantire la sicurezza di tutti, che permetterà di visionare gratuitamente da casa i film e i documentari in concorso e di esprimere la propria preferenza attraverso il canale Instagram del festival (con un voto da 1 a 5 inserendo il nome del film).

Il film e il documentario vincitore del RIFF saranno proiettati (con sottotitoli in Italiano) all’aperto in una serata gratuita per il pubblico, il 29 agosto 2020 all’anfiteatro Teatro Conchiglia di Sestri Levante e saranno premiati da un ospite d’eccezione che presto verrà annunciato.

«L’emergenza Covid-19, e il rispetto delle normative legate alla sicurezza, ci hanno costretti quest’anno a modificare la formula del RIFF – spiega il presidente del Riviera International Film Festival, Stefano Gallini Durante -. Si tratta di un format digitale, che consente al nostro festival di mostrare in streaming i film e documentari che abbiamo selezionato per l’edizione del 2020. Abbiamo voluto essere presenti anche quest’anno, nonostante il periodo difficile che il mondo e che tutti noi stiamo attraversando, per dare un segnale di continuità. Il RIFF ha sempre avuto una caratteristica positiva e possibilista: questo virus non ci ha fermato ne fermerà il nostro futuro, e vogliamo diffondere lo spirito combattivo che contraddistingue questo evento. Questa edizione, anche se digitale, avrà per tutti un significato ancora più profondo».

Anche il direttore esecutivo del Riviera International Film Festival, Vito D’Onghia, plaude il nuovo format del festival. «Sarà una vera e propria maratona cinematografica per gli appassionati, per chi ci ha seguito con passione in questi anni e anche per chi vorrà vivere un’esperienza nuova direttamente da casa – spiega –. Siamo un festival rebel, indipendente, e vista l’emergenza abbiamo pensato ad un modello che ne incarnasse perfettamente lo spirito e la mission».

Il nuovo regolamento

1) STREAMING: I film saranno visibili (dal 10 al 26 agosto) sul sito www.rivierafilm.org in lingua originale con sottotitoli in inglese. Il pubblico potrà esprimere una votazione da 1 a 5 per ciascuno dei film o dei documentari in concorso. Per votare sarà sufficiente inviare un messaggio privato sulla pagina ufficiale Instagram del RIFF @rivierainternationalfilmfest con la preferenza e il voto.

2) I VINCITORI: Il film e il documentario vincitore del RIFF saranno proiettati il 29 agosto 2020 all’anfiteatro Teatro Conchiglia di Sestri Levante con sottotitoli in italiano e l’evento sarà aperto al pubblico: ingresso libero fino ad esaurimento posti e nel rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti.

Il Riviera International Film Festival è realizzato con il sostegno del Comune di Sestri Levante, con Mediaterraneo Servizi e con il patrocinio e sostegno di Regione Liguria.